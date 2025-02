Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 26.02.2025, gegen 07.45 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg), Thalhauser Straße, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 57-jährige Fahrerin eines Pkw Audi und ein 66-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz in dieser Reifenfolge die Thalhauser Straße in Richtung Breitscheidt. In Höhe des Industriegebietes musste die Fahrerin des Audi ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Anschließend fuhr der Fahrer des Mercedes-Benz auf den stehenden Pkw Audi auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Fahrerin des Audi und zwei, im Pkw Mercedes-Benz beförderte, Kinder im Alter von 6 und 9 Jahren leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.



