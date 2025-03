Verkehrsunfall aufgrund eingeschränkter Sicht

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich in Erpel ein Verkehrsunfall, bei dem eine junge Pkw-Fahrerin einen nicht unerheblichen Sachschaden an ihrem Fahrzeug verursachte.





Die Fahrerin hatte vor Fahrtantritt ihre Windschutzscheibe nicht vollständig von Eis befreit, wodurch ihre Sicht eingeschränkt war. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse entschied sie sich, am Fahrbahnrand anzuhalten. Dabei übersah sie jedoch einen Absperrstein und kollidierte mit diesem.



Durch den Aufprall entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden am Pkw, der anschließend nicht mehr fahrbereit war. Die Fahrerin blieb unverletzt.



Die Polizei appelliert daher an alle Fahrzeugführer, vor Fahrtantritt alle Scheiben vollständig von Eis und Schnee zu befreien.

Eine eingeschränkte Sicht kann schnell zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen.



