Verkehrsunfall auf Wirtschaftsweg

Am 09.01.2025 befuhr die weibliche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW den Land- und Forstwirtschaftsweg zwischen Döttesfeld und Pleckhausen.

Hierbei kam sie von der schneebedeckten Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Fahrzeug einen Abhang hinunter. Der PKW blieb in einem kleinen Bachlauf liegen. Die Fahrzeugführerin und ihr Beifahrer wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Feuerwehr musste das Fahrzeug aus dem Bach geborgen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell