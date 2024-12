Verkehrsunfall auf Parkplatz mit anschließender Flucht

Im Zeitraum zwischen dem 27.12.2024, 12:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kornbitze in Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der Unfallverursacher beschädigte mutmaßlich beim Rangieren oder Parken ein weiteres Fahrzeug und beging im Anschluß Unfallflucht. Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



