Auf der Fahrbahn in Richtung Rheinbrücke geriet ein Lkw mit Anhänger mutmaßlich durch einen während der Fahrt geplatzten Reifen gegen die Mittelschutzplanke. Der Anhänger kippte in der Folge um und blockierte alle Fahrspuren der Richtungsfahrbahn. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des erheblichen Gewichts der geladenen Fracht von etwa 30 Tonnen gestalteten sich die Bergungsarbeiten kompliziert, sodass die Richtungsfahrbahn für mehrere Stunden komplett gesperrt werden musste.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631 8780
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall auf der B256
