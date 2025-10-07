Am Morgen des 07.10.2025 kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Neuwied Hafenstraße und Neuwied Block.

Auf der Fahrbahn in Richtung Rheinbrücke geriet ein Lkw mit Anhänger mutmaßlich durch einen während der Fahrt geplatzten Reifen gegen die Mittelschutzplanke. Der Anhänger kippte in der Folge um und blockierte alle Fahrspuren der Richtungsfahrbahn. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des erheblichen Gewichts der geladenen Fracht von etwa 30 Tonnen gestalteten sich die Bergungsarbeiten kompliziert, sodass die Richtungsfahrbahn für mehrere Stunden komplett gesperrt werden musste.



