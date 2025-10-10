Verkehrsüberwachung - Polizei Linz stellt mehrere Verstöße fest





An verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet konnten dabei insgesamt neun Verstöße festgestellt werden, bei denen Fahrzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Zudem wurden zwei Verstöße gegen die Insassensicherheit - etwa das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes - sowie ein Verstoß im Bereich der Ladungssicherung geahndet.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren hin, die durch Ablenkung und mangelnde Sicherung im Straßenverkehr entstehen:



- Bereits ein kurzer Blick aufs Handy bedeutet mehrere Meter

"Blindfahrt" und erhöht das Unfallrisiko erheblich.

- Das Anlegen des Sicherheitsgurtes kann bei einem Unfall

lebensentscheidend sein - für Fahrer und Mitfahrer

gleichermaßen.

- Auch eine unzureichend gesicherte Ladung kann bei plötzlichem

Bremsen oder Ausweichmanövern zu gefährlichen Situationen

führen.



Die Polizei Linz am Rhein appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, sich auf das Fahren zu konzentrieren, auf technische Ablenkungen zu verzichten und stets auf die eigene sowie die Sicherheit anderer zu achten.



