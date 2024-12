Verkehrssicherheit E-Scooter/ Verkehrskontrollen Innenstadt

Bei einem E-Scooter handelt es sich um ein Kfz mit Elektromotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 6 - 20 km/h, welches nur durch eine Person genutzt werden darf. Zum Führen berechtigt sind alle Personen ab 14 Jahren. Bei Benutzung der E-Scooter kann es allerdings auch zu Unfällen mit erheblichen Verletzungen kommen.



Durch die Polizei Neuwied wurden am Montag, den 09.12.2024 und Dienstag, den 10.12.2024 vermehrt Kontrollen solcher E-Scooter durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden diverse verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. Aus diesem Grund möchte die Polizei den Nutzern mit folgenden Tipps helfen, sicher und unversehrt an Ihr Ziel zu gelangen:



1. Fahren Sie nicht auf Busspuren, auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen.



2. Fahren Sie vorausschauend und halten Sie sich stets bremsbereit.



3. Beachten Sie den toten Winkel, in dem Sie sich unter Umständen befinden. Sie könnten übersehen werden.



4. Es besteht keine Helmpflicht. ABER: Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit einen zertifizierten Helm, um sich vor schweren Verletzungen zu schützen.



5. Tragen Sie helle Kleidung mit Reflektoren und fahren Sie mit einer funktionsfähigen Beleuchtung.



6. Stellen Sie E-Scooter ohne Behinderung Anderer ab.



7. Sichern Sie Ihren E-Scooter, um Diebstähle zu verhindern.



8. Fahren Sie nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel.



9. Sie benötigen eine allgemeine Betriebserlaubnis und ein gültiges Versicherungskennzeichen.



