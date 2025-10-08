St. Katharinen und Linz (ots) -



Die Polizeiinspektion Linz und Kräfte der Bereitschaftspolizei führten am Di., 07.10.25 in den Ortslagen St. Katharinen und Linz Verkehrskontrollen durch.

In St. Katharinen am Vormittag, in Linz in den späten Abendstunden.



An beiden Kontrollstellen kam es zur Feststellung geringfügiger Ordnungswidrigkeiten, insgesamt hielten sich die Verkehrsteilnehmer jedoch erfreulicherweise sowohl in ihrem Verhalten auch in den Zuständen ihrer Fahrzeuge an die rechtlichen Vorgaben.



