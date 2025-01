Verkehrskontrollen im Hinblick auf Kindersicherung

Am Montag, 27.01.2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Zeit von 08.00-08.30 Uhr Verkehrskontrollen an einem Kindergarten in Altenkirchen, Heinestraße, durch.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Sicherung von Kindern in Fahrzeugen gelegt. Bei den Kontrollen konnten zwei Verstöße festgestellt werden. So wurde ein Kind ohne ausreichende Sicherung, also ohne Kindersitz, befördert. Ein weiterer Fahrzeugführer beförderte ein Kind ohne jede Sicherung. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang erfolgt der Hinweis der Polizei Altenkirchen, Kinder immer, auch bei kurzen Fahrten, ordnungsgemäß zu sichern.



