Dabei konnten diverse Verstöße festgestellt werden, bei denen Fahrzeugführer ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Anzumerken ist, dass während die Beamten Kontrollen durchführten, unbeeindruckt weitere Verkehrsteilnehmer die Kontrollörtlichkeit passierten und dabei ihr Mobiltelefon nutzten.
Es wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.
Verkehrskontrollen decken Handyverstöße auf
