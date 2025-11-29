Verkehrskontrollen decken Handyverstöße auf

Am Morgen des 29.11.2025 führten Beamte der Polizei Straßenhaus Verkehrskontrollen im Bereich der L258 an der Anschlussstelle BAB3 in Dierdorf durch.

Dabei konnten diverse Verstöße festgestellt werden, bei denen Fahrzeugführer ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Anzumerken ist, dass während die Beamten Kontrollen durchführten, unbeeindruckt weitere Verkehrsteilnehmer die Kontrollörtlichkeit passierten und dabei ihr Mobiltelefon nutzten.



Es wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.



