Der 27-jährige männliche Fahrzeugführer eines PKW händigte einen rumänischen Führerschein aus, an welchem Fälschungsmerkmale festgestellt werden konnten. Eine genauere Überprüfung des Dokumentes ergab, dass es sich um eine Fälschung handelt und die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 27-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
Verkehrskontrolle führt zum Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung
