Verkehrskontrolle, Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstag, den 10.12.2024, gegen 20 Uhr, in der Kölner Straße in Betzdorf, ein Transporter festgestellt, welcher sich zunächst der Kontrollstelle näherte, dann aber plötzlich seine Geschwindigkeit verzögerte, wendete und schließlich zügig davonfuhr.