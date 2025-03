Verfolgungsfahrt mit schwarzem Audi

03.2025) wollte eine Streifenbesatzung der Polizei Linz einen schwarzen Audi Q5 am Fähranleger in Bad Hönningen kontrollieren. Der Audi beschleunigte jedoch daraufhin und flüchtete vor den Polizeibeamten.

Die Verfolgung führte durch den Ortsbereich Bad Hönningen, über die Walther-Feld-Straße bis hin zum Schloss Arenfels, wo sich die Spur schließlich im Wald verlor.



Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Vorwurfs des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Sachdienliche Angaben bezüglich möglicher Gefährdungssituationen, oder Informationen die zur Identifizierung des Fahrzeugführers beitragen können, werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644/943-0

Fax: 02644/943-100

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell