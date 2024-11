Verdacht d. Trunkenheit im Verkehr / Verkehrsunfallflucht

Dieser sei an der Tankstelle in Unkel durch sehr unsichere Gang- und Verhaltensweise aufgefallen. Anschließend habe sich der Fahrzeugführer in seinen dunklen Mercedes Kombi gesetzt und habe die Örtlichkeit Richtung L252 Kretzhaus/Vettelschoß verlassen.



In direkter zeitlicher und örtlicher Übereinstimmung kam es kurz darauf auf der L252 kurz vor der Einmündung 253 bei Kretzhaus zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Der Geschädigte beschrieb das Fluchtfahrzeug übereinstimmend zu dem o.g. Fahrzeug.



Trotz unverzüglich eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der verdächtige PKW nicht mehr angetroffen werden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



