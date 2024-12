Vandalismus durch unbekannte Täter - Zeugen gesucht

In Bezug auf die Tathandlung in der Görresstraße wurde ein Briefkasten mehrfach mit menschlichem Speichel versehen. Zudem wurde ein, vor dem Haus abgestelltes, Katzenhaus beschädigt.



Bezugnehmend auf die Tathandlung in der Geschwister-Scholl-Straße wurde die Glasscheibe einer Hauseingangstüre eingetreten.



Hinsichtlich tatverdächtiger Personen liegen Hinweise vor, dass es sich um eine Gruppierung von drei jugendlichen Personen gehandelt haben könnte. Zudem liegen vage Personenbeschreibungen der Jugendlichen vor:



1. Person: Große, dünne Körperstatur, blonde Haare, mit einer

schwarzen Jacke bekleidet

2. Person: lediglich bekannt, mit einer roten Jacke bekleidet

3. Person: lediglich bekannt, mit einer schwarz-weißen

"Teddyjacke" bekleidet



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

D. Müller, PK



Telefon: 02741/926-0

Telefax: 02741/926-100

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



