Unterschlagung eines Leichtkraftrads während einer Probefahrt

Der Geschädigte aus der Kirchner Straße in Herkersdorf bot sein Leichtkraftkraftrad der Marke Mondial, amtliches Kennzeichen AK-JM275, im Internet zum Verkauf an. Hierauf meldet sich ein Interessent, welcher am 7.11.2025 gegen 13:15 Uhr erschien, um eine vereinbarte Probefahrt durchzuführen.

Von dieser Probefahrt kehrte der junge Mann, welcher vorgab aus dem Bereich Bonn zu kommen, nicht wieder zurück.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



