Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr gestoppt

Da Anzeichen auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum bestanden, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, welcher den Konsum von Kokain bestätigte. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt, erstatteten die Beamten eine entsprechende Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer.



