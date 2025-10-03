Unfallflucht

Altenkirchen-In der Nacht von Dienstag, 30.09.2025, auf Mittwoch, 01.10.2025, 05:15 Uhr kam es in der Bergstraße in Altenkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht.



Der Fahrer eines PKW befuhr die Bergstraße in Richtung Koblenzer Straße und überfuhr kurz vor dem Einmündungsbereich die dortige Verkehrsinsel. An den Verkehrsschildern sowie einem Blumentopf entstand Sachschaden.

An der Unfallstelle konnte Fahrzeugteile aufgefunden werden, die auf eine silber-graue Mercedes E-Klasse älteren Baujahres schließen lassen.

Das Fahrzeug müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein.

Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.



