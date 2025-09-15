Unfallflucht

Am Sonntag, dem 15.09.2025, kam es im Zeitraum von 12:00 - 15:30 Uhr auf dem Rheinparkplatz in Bad Hönningen zu einer Verkehrsunfallflucht.





Ein auf dem Parkplatz abgeparkter PKW wurde im hinteren Bereich an der Stoßstange durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme konnte rötlicher Fremdlack am geschädigten PKW festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter 02644 - 9430 oder pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



