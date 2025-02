Unfallflucht

Der Fahrer eines PKW kollidierte in der Bergstraße mit einer Mauer sowie einem Bäumchen eines Anwesens. Durch Zeugen konnte ein roter PKW erkannt werden, welcher sich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernte. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell