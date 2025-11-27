Unfallflucht B42

In Höhe der Ortseinfahrt Leubsdorf kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines PKW von seiner Fahrspur leicht nach links ab und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel des Geschädigten. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell