Unfallflucht am REWE-Markt in Herdorf

Eine 71-jährige Geschädigte parkte ihren BMW am 06.10.2025 zwischen 10 und 10:20 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Markts in Herdorf.

In der kurzen Zeit ihrer Abwesenheit beschädigte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug die Fahrzeugfront des abgestellten Fahrzeugs.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



