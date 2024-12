Unfall vor Barbaratunnel, Fahrer betrunken

Am Dienstag, den 24.12.2024, ereignete sich gegen 16:00 Uhr, ein Verkehrsunfall in der Friedrichstraße (B62) in Betzdorf.



Der 30-jährige Fahrer eines weißen Seat Leon war aus Betzdorf in Richtung Alsdorf unterwegs. In Höhe der Sparkasse verlor der Mann in der dortigen Linkskurve aufgrund von Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der PKW querte von rechts nach links die Fahrstreifen und prallte schließlich gegen die Mauer an der Einfahrt des Barbaratunnels.

Der PKW wurde stark beschädigt. Auch Verkehrszeichen und die Mauer wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei Betzdorf konnte festgestellt werden, dass der Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,54 Promille aufwies. Ein durchgeführter Urintest verlief zudem positiv auf Amphetamin und Cannabis.

Es wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell