Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der L267 zwischen Dierdorf und Wienau ein Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



