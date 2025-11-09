Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.
Unfall unter Alkoholeinfluss
