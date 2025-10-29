Unfall im Begegnungsverkehr

Ihr entgegen fuhr ein 36-jähriger Ford-Fahrer. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die BMW-Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über Fahrzeug, sodass das Fahrzeugheck ausbrach. Diese kollidierte sodann mit dem entgegenkommenden Ford. Sämtliche Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, die Fahrzeuge selbst wurden jedoch erheblich beschädigt.



