Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - ALDI Parkplatz Unkel

Am 01.03.2025, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf dem ALDI Parkplatz in Unkel eine Verkehrsunfall-Flucht.



Genauer parkten zwei sich gegenüber stehende PKW zeitgleich rückwärts aus und kollidierten mit dem jeweiligen Fahrzeugheck.

Die bisher unbekannte Täterin flüchtete nach dem Zusammenstoß unvermittelt von der Verkehrsunfallstelle.



Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet etwaige Zeugen um Hinweise ist dieser Sache.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

pilinz.wache@polizei.rlp.de



Telefon: 02644/943-0





