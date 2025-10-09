Überschlag nach Ausweichmanöver

In einer Rechtskurve kam ihr nach ihren Angaben ein roter PKW, möglicherweise ein Audi A3, entgegen, welcher ihre Spur schnitt. Beim Versuch auszuweichen kam die 26-jährige von der Fahrbahn ab, und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug kam dadurch gänzlich von der Fahrbahn ab, überschlug sich, und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen.



Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, und konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus eingeliefert. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich ohne weitere Maßnahmen von der Unfallstelle.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell