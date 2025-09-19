Letztendlich konnte der Pkw in Reiferscheid angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die 42 Jahre alte Fahrzeugführerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die Frau wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
PI Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Trunkenheit im Verkehr
