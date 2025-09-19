Trickdiebstahl – 91-jährige bestohlen

Am Vormittag des 19.09.2025, gegen 10.00 Uhr, verschafften sich zwei Frauen Zutritt zum Haus der Geschädigten in der Lindenstraße in Straßenhaus, indem sie sich als Putzhilfe ausgaben.

Während dieser Zeit wurde die Geldbörse der Geschädigten entwendet. Bei den Täterinnen soll es sich um zwei ca. 20 Jahre alte Frauen gehandelt haben, die der deutschen Sprache kaum mächtig waren.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



