Während dieser Zeit wurde die Geldbörse der Geschädigten entwendet. Bei den Täterinnen soll es sich um zwei ca. 20 Jahre alte Frauen gehandelt haben, die der deutschen Sprache kaum mächtig waren.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Trickdiebstahl – 91-jährige bestohlen
