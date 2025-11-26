Traktorfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Dabei stellen die Beamten fest, dass der 28-jährige Fahrzeugführer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Zudem konnte Anhaltspunkte für zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Der Beschuldigte räumte auf Vorhalt ein, am Vortag Amphetamin konsumiert zu haben.



Es wurde eine entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.



