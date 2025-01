Tiefgarage - Mülleimer in Brand, PKW beschädigt, Teile entwendet.

Am Samstag, den 18.01.2025, erhielt die Polizei Betzdorf um 20:25 Uhr die Mitteilung, dass es in der Tiefgarage in der Friedrichstraße, unter der Sparkasse zum Brand eines Mülleimers gekommen sei.