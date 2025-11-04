Tatverdächtiger bei Farbschmierereien durch Polizei gestellt

Ein Zeuge meldete am 03.11.2025 gegen kurz vor 18 Uhr via Notruf eine männliche Person, welche die Außenfassade eines Geschäfts in der Wilhelmstraße mit Farbe beschmieren würde.

Eine unverzüglich entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann, aufgrund des Beschreibung des Zeugen am Tatort antreffen. Der Farbstift wurde beschlagnahmt; ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis.



