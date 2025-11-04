Eine unverzüglich entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann, aufgrund des Beschreibung des Zeugen am Tatort antreffen. Der Farbstift wurde beschlagnahmt; ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis.
Tatverdächtiger bei Farbschmierereien durch Polizei gestellt
Eine unverzüglich entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann, aufgrund des Beschreibung des Zeugen am Tatort antreffen. Der Farbstift wurde beschlagnahmt; ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis.