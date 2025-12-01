Tageswohnungseinbruch in Asbach

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner Zugang in das Objekt. Zu einem Diebstahl kam es nach bisherigen Ermittlungen nicht. Aktuell liegen der Polizei keinerlei Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



