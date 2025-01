Täter gingen unverschlossene PKW an

Am Donnerstagmorgen, den 09.01.2025, teilte ein Anwohner aus Nauroth, Talblick, der Polizei Betzdorf um 04:27 Uhr mit, dass sich zwischen 02:00 und 02:30 Uhr drei Männer an den PKW der Familie zu schaffen machten.

Ein unverschlossener PKW wurde durchsucht. Entwendet wurde hier nichts. Dies hatte er auf den Aufnahmen der Überwachungskamera festgestellt.

Im Laufe des Vormittages meldeten sich nach und nach weitere Geschädigte, die die vermummten, augenscheinlich männlichen Personen, ebenfalls auf ihren Überwachungskameras durch das Neubaugebiet von Nauroth ziehen sahen. Verschiedenen Orts gingen sie die PKW der Bewohner an. Die Täter trugen dunkle Mützen, Tücher vor dem Gesicht und Handschuhe.

Aus Fahrzeugen in der Löhwiese, Birlswiese, In den Weiden und der Talstraße wurden Bargeld, Sonnenbrillen, Parfum und Dokumente entwendet.

Nach einer Bekanntmachung in der Ortsgruppe erinnerte sich eine Anwohnerin aus der Birlswiese, dass sie bereits im Dezember, vor den Weihnachtsfeiertagen, eine Beschädigung an der Eingangstür zu ihrem Wohnhaus festgestellt hatte und nun vermute, dass es sich um Einbruchspuren handeln könnte.



Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise insb. zu verdächtigen Fahrzeugen unter der Tel.: 02741-926-0.



Bitte schließen sie ihre Fahrzeuge ab und lassen sie keine Wertgegenstände wie Portemonnaies, Handtaschen, Laptops, Navi-Geräte oder Handys offen im Auto zurück.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell