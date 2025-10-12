Straßenverkehrsgefährdung

Am Sonntag, den 12.10.2025 gegen 15:00 Uhr kam es in Willroth auf der B256 zu einem gefährlichen Überholmanöver.

Der 32-jährige Fahrer eines weißen PKW Mercedes soll hierbei trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug überholt haben, sodass es laut Zeugen beinahe zu einem Zusammenstoß kam. Im Rahmen der Fahndung und anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug im Gegenverkehr, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell