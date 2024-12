Straßenverkehrsgefährdung aufgrund körperlicher Mängel - Zeugen gesucht

57567 Daaden, L280 / Saynische Straße (ots) - Am Freitag, dem 06.12.2024 gegen 11:40 Uhr, befuhr die 77-jährige Beschuldigte aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf mit ihrem PKW die L 280 / Saynische Straße aus Richtung Friedewald kommend in Fahrtrichtung Daaden und bog sodann in Richtung Emmerzhausen ab. Im Zuge dessen überfuhr die Beschuldigte zunächst mehrere Verkehrsinseln.

Im Zuge dessen überfuhr die Beschuldigte zunächst mehrere Verkehrsinseln. Im weiteren Verlauf befuhr die Beschuldigte in etwa von dem ortsansässigen EDEKA bis zu dem DoHu-Markt die Gegenfahrbahn, sodass mindestens ein weißer Transporter sowie ein Ford Mondeo plötzlich ausweichen mussten, um einen Zusammenprall der Fahrzeuge zu verhindern. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Polizei jedoch keine weiterführenden Hinweise auf die beiden zuvor erwähnten Verkehrsteilnehmer vor.



Die Beschuldigte konnte nachträglich ermittelt werden und benannte grippeähnliche Symptome sowie Müdigkeit als Ursache der Verkehrsgefährdung.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde der Führerschein der Beschuldigten daher sichergestellt.



Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet insbesondere die Fahrzeugführer/-innen des weißen Transporters sowie des Ford Mondeos sich mit der vorgenannten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Gegebenenfalls weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell