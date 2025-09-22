Stark unsicher geführtes Fahrzeug gestoppt - Zeugenaufruf!

Demnach sollte das Fahrzeug auf der L 280 von Kirchen in Richtung Freudenberg unterwegs sein, und dabei die gesamte Fahrbahnbreite einnehmen. Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf konnte das Fahrzeug WW-Kennzeichen gegen 05:25 Uhr kurz vor der Landesgrenze in Oberasdorf anhalten, und dessen 42-jährige Fahrzeugführerin überprüfen. An dem Fahrzeug wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Die 42-jährige könnte nach den ersten Ermittlungen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben, da im Rahmen ihrer Durchsuchung solche aufgefunden wurden. Ihr wurde entsprechend eine Blutprobe entnommen.



Im weiteren Verlauf konnte im Bereich des Niederfischbacher Industriegebiets eine Unfallstelle ausgemacht werden, welche mit den Beschädigungen am Fahrzeug der Beschuldigten im Einklang steht. Ebenfalls wurde festgestellt, dass der Beschuldigten in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden war, und sie somit nicht im Besitz einer solchen ist.



Die 42-jährige erwartet nun ein sehr umfangreiches Strafverfahren.



Nun bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu der Fahrweise des blauen Seats mit WW-Kennzeichen machen können. Laut Zeugenangaben soll es im Verlauf der Fahrt zwischen Kirchen und Niederfischbach zum Fast-Zusammenstoß mit zwei Lastkraftwagen und einem silbernen Mercedes gekommen sein. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



