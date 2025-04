Schulwegkontrollen / Verkehrsüberwachung

Am Morgen des 07.04.2025 führte die Polizeiinspektion Straßenhaus Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Form von sogenannten Schulwegkontrollen in Dierdorf und Puderbach durch.

Augenmerk hierbei liegt bei der ordnungsgemäßen Sicherung von Personen, insbesondere Kindern.

Ernüchternd konnten diverse Verstöße hinsichtlich der genannten Sicherungspflicht geahndet werden. In einem Fall konnten die Beamten einen Kleinwagen feststellen, indem sich insgesamt sieben Personen, davon fünf Kinder ohne Sicherung, befanden.

Die Polizei Straßenhaus erinnert mit Nachdruck an die bestehende Sicherungspflicht und appelliert an die Verantwortlichen, Kinder entsprechend den Vorschriften zu sichern.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

02634 9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell