Schrottsammler mit diversen Verstößen

Hierbei fiel ein Ford Transit mit der typischen Schrottsammlermusik auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 24- jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen keinerlei Genehmigungen für seine Sammeltätigkeit vorlegen. Des Weiteren bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz und beim Fahrer konnte ein verbotenes Butterflymesser aufgefunden werden. Bei der anschließenden Verwiegung des Fahrzeuges, wurde auch noch eine deutliche Überladung festgestellt.

Auf den jungen Mann warten nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, in denen er sich verantworten muss. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell