Schloss geknackt und E-Scooter gestohlen

"E-Scooter") der Marke Xiaomi an. Demnach entwendete eine bislang unbekannter Täterschaft zwischen dem 02.10.2025, 14:00 Uhr, und dem 03.10.2025, 01:15 Uhr, das mit Mittels Schloss gesicherte Fahrzeug im Bereich der Industriestraße. Lediglich das aufgebrochene Schloss blieb an der Tatörtlichkeit zurück. Die zum Fahrzeug zugehörige Versicherungskennzeichenplakette lautet 578PAI.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



