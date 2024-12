Scheibe der Hauseingangstüre eingeschlagen – Zeugenaufruf

Linz am Rhein (ots) - Im Tatzeitraum vom 29.11.24, 21:00 Uhr bis zum 30.11.24, 11:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Scheibe der Hauseingangstüre des Mehrfamilienhauses in der Asbacher Straße 18 in Linz am Rhein.