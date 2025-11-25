Flammersfeld
Sachbeschädigung
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Zeit von Freitag, 21.11.2025, 14.30 Uhr, bis Montag, 24.11.2025, 08.15 Uhr, kam es in Flammersfeld, Auf der Brück, zu Sachbeschädigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzten unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben eines Werkstattgebäudes. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region