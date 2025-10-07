Hierbei wurde die Scheibe einer Konditorei eingeschlagen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Gegen den 42-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Sachbeschädigung
