Am Montag, 06.10.2025, gegen 20.25 Uhr, kam es in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem Gebäude.

Hierbei wurde die Scheibe einer Konditorei eingeschlagen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Gegen den 42-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



