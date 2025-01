Sachbeschädigung eines PKWs - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Dienstag, dem 31.12.2024, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, dem 01.01.2025, 12:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen, in der Gontermannstraße abgestellten, Personenkraftwagen.

Aufgrund des Schadensbildes ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der Täter vorsätzlich gegen das Fahrzeug des 50-jährigen Geschädigten getreten haben dürfte. Der Sachschaden dürfte augenscheinlich im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen bzw. Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

D. Müller, PK



Telefon: 02741/926-0

Telefax: 02741/926-100

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell