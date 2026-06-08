Dierdorf-Giershofen
Sachbeschädigung durch Jugendliche
Symbolbild
dpa

Am Abend des 30.05.2026 kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Jugendliche in Dierdorf-Giershofen.

Die namentlich unbekannten Täter warfen einen Gegenstand auf die Außentreppe eines Mehrfamilienhauses, wodurch ein Schaden an dieser entstanden ist.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren