Die namentlich unbekannten Täter warfen einen Gegenstand auf die Außentreppe eines Mehrfamilienhauses, wodurch ein Schaden an dieser entstanden ist.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung durch Jugendliche
Die namentlich unbekannten Täter warfen einen Gegenstand auf die Außentreppe eines Mehrfamilienhauses, wodurch ein Schaden an dieser entstanden ist.