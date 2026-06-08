Am Abend des 30.05.2026 kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Jugendliche in Dierdorf-Giershofen.

Die namentlich unbekannten Täter warfen einen Gegenstand auf die Außentreppe eines Mehrfamilienhauses, wodurch ein Schaden an dieser entstanden ist.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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