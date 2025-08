Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht!

Das in der Engerser Landstraße befindliche Pumpwerk wurde in den Farben blau, gelb und schwarz besprüht. Der Schaden wird sich auf einen drei- bis vierstelligen Betrag belaufen.

Die Polizei Neuwied bittet um Hinweise von Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Wahrnehmungen am Block II gemacht haben, welche zur Identifizierung der Täter führen könnten.



