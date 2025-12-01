Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

In der Nacht vom 27. auf den 28.11., 23 bis 24 Uhr, zündeten Unbekannte im Bereich des Fensters einen Böller, sodass Sachschaden entstand.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



