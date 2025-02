Sachbeschädigung durch Feuer in einer Tiefgarage

Am Freitag, den 28.02.2025 um 07:52 Uhr wurde der Polizei Betzdorf durch eine aufmerksame Zeugin ein brennender Zeitungsstapel in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße in Betzdorf gemeldet, welcher durch die verständigte Feuerwehr Betzdorf abgelöscht werden konnte.