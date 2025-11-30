Sachbeschädigung an Verteilerkasten

Am Samstag, 30.11.2025, gegen 11 Uhr wurde durch einen Spaziergänger festgestellt, dass in Urbach im Lenzenweg ein Verteilerkasten des Glasfasernetzes beschädigt worden ist.

Dieser wurde durch Gewalteinwirkung aufgebrochen und die Glasfaserkabel herausgezogen. Die Ermittlungen bezüglich des Täters dauern noch an.

Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell