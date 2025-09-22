Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 20.09.2025, kam es zwischen 02.00 Uhr und 10.00 Uhr in Oberirsen, Auf der Au, zu einer Sachbeschädigung.

Hierbei zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines geparkten Pkw Ford Fiesta. Weiterhin wurde der Lack des Fahrzeuges zerkratzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



