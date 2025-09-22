Hierbei zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines geparkten Pkw Ford Fiesta. Weiterhin wurde der Lack des Fahrzeuges zerkratzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Pkw
Hierbei zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines geparkten Pkw Ford Fiesta. Weiterhin wurde der Lack des Fahrzeuges zerkratzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.